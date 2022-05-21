وتناوب على تسجيل هدفي فريق "الخفافيش" كل من الأوروغواياني ماكسيميليانو غوميز (28) والمكسيكي نيستور أراوخو (خطأ في مرمى فريقه 60).

ورفع فالنسيا رصيده إلى 48 نقطة في المركز التاسع.

في المقابل تجمّد رصيد سلتا فيغو عند 46 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.