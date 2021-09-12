أصحابُ الأرض افتتحوا التسجيلَ مبكراً عبر جون مونكايولا في الدقيقة 8، قبل أن ينتفض الخفافيش ممطرين شباكَ أوساسونا بأربعة أهداف بدأها ماكسيميليانو غوميس في الدقيقة 26، قبل أن يسجل البرتغالي غونزالو غيديش الهدف الثاني في الدقيقة 50، بعد أن اصطدمت كرتـُه بقدم المدافع آريدان، ليعود غيديش بعدها بخمس دقائق مسجلاً الهدفَ الثالث لفالنسيا، وأضاف عمر آلـديريتي الهدف الرابع للخفافيش في الدقيقة 83.

وفاز ريال سوسييداد خارج ميدانه على قادش 2-0. بتوقيع ميكيل اويارزابال 71، و84 من ركلة جزاء.

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