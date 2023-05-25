فالنسيا في رحلة البحث عن ضمان البقاء من قبل beIN SPORTS May 25, 2023 15:25 0:39 دقيقة يبحث فالنسيا عن ضمان البقاء في الدوري الإسباني حين يحل ضيفاً على ريال مايوركا لحساب الجولة السادسة والثلاثين. تقارير إخبارية الدوري الإسباني فالنسيا ريال مايوركا -آخر الفيديوهات 8:05 دقيقة مانشستر يونايتد من أجل حجز مقعد في دوري الأبطال 1:18 دقيقة الجزائري بن رحمة وزوما في مقابلة مع beIN SPORTS؟ 0:39 دقيقة فالنسيا في رحلة البحث عن ضمان البقاء 2:57 دقيقة مباراة منتظرة بين تونس والعراق 4:19 دقيقة آخر تطورات حادثة العنصرية مع فينيسيوس 2:37 دقيقة أندية الدوري الألماني ترفض دخول المستثمرين 1:06 دقيقة أنشيلوتي: "فينيسيوس في حالة ذهنية جيدة" 2:02 دقيقة إنييستا يعلن رحيله عن فيسيل كوبي 5:02 دقيقة منتخب البرازيل يعدل الأوتار ويعبر الدومينيكان 6:27 دقيقة أتليتيكو مدريد يفقد الوصافة وإسبانيول ينتعش