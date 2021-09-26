وانتزع أوساسونا انتصاره من أرض مضيفه ريال مايوركا، بفوزه عليه 3-2.

خوسيه أنخيل فالديس المعروف بـ"كوتي" منح التقدّم للضيوف من تسديدة بعيدة عند الدقيقة التاسعة، بعيد ذلك بدقيقتين، عادل مايوركا النتيجة بواسطة داني رودريغيث.

وأضاف بعدها زميلـُه فيرناندو نينيو الهدف الثاني قبيل انتهاء الشّوط الأوّل بقليل.

وأعاد إينيغو بيريث المباراة إلى نقطة التعادل من ركلة حرّة مباشرة عند الدقيقة الثامنة والخمسين، قبل أن يقتنص زميلـُه خـافي مارتينيث الانتصار لمصلحة أوساسونا قبيل نهاية الوقت الأصليّ بدقيقتين رافعاً رصيد فريقـِه إلى النقطة الحادية عشرة.

وتجنب ريال سوسييداد الخسارة للجولة السادسة على التوالي، بفوزه الصعب على ضيفه إلتشي بهدف دون رد.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع ميكيل أورياثابال، عند الدقيقة الحادية والثمانين مانحاً فريقه ثلاث نقاط رفع بها رصيده إلى ست عشرة نقطة، ليرتقي بالتالي إلى وصافة ترتيب الليغا بفارق نقطة عن المتصدر ريال مدريد.

كما حقق رايو فايكانو انتصاره الثالث تواليًا على حساب ضيفه قادش 3-1 ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

وسجل النمر الكولومبي راداميل فالكاو للمرة الثالثة توالياً في ظهوره الثالث مع فريقه فايكانو.

وافتتح ألفارو غارسيا التسجيل لفايكانو 9، ثم عادل لقادش الأرميني فارازدات هارويان 23، قبل أن يوقع فالكاو الذي شارك كأساسي على الثاني 44 ثم إسحاق بالازون على الثالث 87.