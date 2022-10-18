وكان فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في طريقه لحصد النقاط الثلاث التي كانت ستضعه مؤقتا على المسافة ذاتها من برشلونة الثاني وعلى بعد ثلاث نقاط من جاره ريال مدريد المتصدر، وذلك بتقدمه منذ الدقيقة 20 بهدف لألفارو موراتا بعد تمريرة من الفرنسي أنطوان غريزمان وحتى الوقت بدل الضائع.

لكنه صُدِمَ باحتساب ركلة جزاء ضده في الوقت القاتل بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء من خوسيه خيمينيس تأكد من صحتها الحكم بعد اللجوء الى "في أيه آر"، فانبرى لها فالكاو وسجل في مرمى الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2011 حتى 2013 وسجل له 70 هدفاً في 91 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وبهذه النقطة، رفع أتليتيكو رصيده الى 20 في المركز الثالث وبات مهدداً من ريال بيتيس (19) الذي يحل الأربعاء ضيفاً على قادش، فيما رفع فاييكانو رصيده الى 12 نقطة في المركز العاشر.