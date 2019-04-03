صحيح أن رجال المدرب فالفيردي أجبروا فريق الغواصات الصفراء صاحب العراقة في الاسم والتأخر في الوضع الحالي على اقتسام النقاط، وصحيح أن برشلونة لا يزال يحمل فارقاً مريحاً في الصدارة عن أتلتيكو، لكن التعادل بعد التأخر 4-2، والتأخر 4-2 بعد التقدم 2-0، رسم العديد من إشارات الاستفهام على أداء رفاق ميسي.

ويعتقد فالفيردي أن مباراة الثلاثاء كانت مجنونة للغاية: "كان هناك أوقات بدا فيها الفوز قريباً ودون مشاكل، ثم أصبح الأمر معقداً". معترفاً ببعض الأخطاء التي ارتكبت وجعلت من المباراة عصيبة على جماهير برشلونة حين قال: "في البداية كنا قريبين من التقدم 3-0، لكن بعد ذلك لم نعرف كيف نسيطر على المباراة، وبدأ المنافس يستعيد حيويته، قمنا بضغط سيء عليهم ربما كان علينا أن نعود عندما نفقد الكرة".

وتابع "في الدقائق الـ15 الأولى بدا كل شيء مثالياً، ثم انقلب كل شيء رأساً على عقب".

واحتاج فالفيردي لإشراك ميسي وذلك قبل نصف ساعة على النهاية بعد أن أراحه من البدء أساسياً، ثم زج بالكرواتي راكيتيتش عندما كانت المباراة تتجه إلى ربع ساعتها الأخير.

ورداً على عدم إشراك بيكيه لا سيما أن أومتيتي لم يكن في المستوى المطلوب، قال فالفيردي إن جيرارد لديه 4 إنذارات وجاء قرار إراحته اليوم خوفاً من الصفراء الخامسة وبالتالي الحرمان من لقاء مهم للغاية مع الوصيف أتلتيكو مدريد السبت القادم.

وفيما يلي أرقام من تعادل برشلونة وفياريال أمس:

- تعادل برشلونة 4-4 في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ أبريل 2001 ضد ريال سرقسطة في كامب نو.

- سجل ليونيل ميسي هدفاً من ركلة حرة مباشرة في ثلاث مباريات متتالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الثانية، وكانت الأولى بين فبراير ومارس 2018.

- التعادل الثاني 4-4 بين فياريال وبرشلونة في الدوري الاسباني بعد أبريل 2001. أي أن برشلونة في شهر أبريل من عام 2001 تعادل مرتان 4-4. ثم انتظر لأبريل 2019 ليكرر هذه النتيجة.

- سجل مالكولم وقدم تمريرة حاسمة في مباراة واحدة لأول مرة مع برشلونة في جميع المسابقات. كما قدم مالكوم تمريرته الحاسمة الثانية توالياً.

- كانت هذه أول مباراة في الليغا يسجل فيها لاعبان أفريقيان مختلفان (صموئيل تشوكويز وكارل توكو إيكامبي) ضد برشلونة في القرن الحادي والعشرين.

- أنهى لاعب برشلونة فيليب كوتينهو أطول فترة صيام تهديفي له في كل الدوريات التي لعب فيها، حيث خاض 17 مباراة متتالية دون هدف.



- قدم أرتورو فيدال خمس تمريرات حاسمة هذا الموسم في جميع المسابقات، أكثر من أي لاعب خط وسط آخر في برشلونة.