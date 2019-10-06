فالفيردي يتحدث عن فوز برشلونة وعدم إشراك غريزمان من قبل beIN SPORTS October 6, 2019 23:18 2:28 دقيقة قال فالفيردي إنّ فوز برشلونة كان مهمّاً جداً على إشبيلية مشيراً إلى سبب جلوس غريزمان على دكة البدلاء وموضحاً عدم معرفته بما جرى بين ديمبيلي والحكم قبل طرد النجم الفرنسي. مقابلات برشلونة -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة هل يغيب ديمبيلي عن الكلاسيكو؟ 12:01 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة إنتر ويوفنتوس 2:06 دقيقة لوبيتيغي: هدف برشلونة الأول عقّد المباراة 3:07 دقيقة سانت إيتيان 1 أولمبيك ليون 0 2:28 دقيقة فالفيردي يتحدث عن فوز برشلونة وعدم إشراك غريزمان 2:02 دقيقة فيدال يتحدث عن الفوز ويوجه رسالة لجماهير برشلونة 4:57 دقيقة يوفنتوس يحسم "ديربي إيطاليا" ويخطف الصدارة من انتر 5:33 دقيقة البلوغرانا يحسم موقعة إشبيلية ويصبح ثانياً 1:13 دقيقة هدف سواريز يسرق الأنظار في مباراة برشلونة وإشبيلية 2:26 دقيقة نابولي يتعثر في تورينو