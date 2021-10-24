فاتي: "علينا تنظيم صفوفنا إن أردنا تحقيق نتيجة مرضية" من قبل beIN SPORTS October 24, 2021 11:23 1:03 دقيقة في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، أعرب النجم الصاعد أنسو فاتي عن سعادته الغامرة بتجديد عقده مؤخرا مع نادي برشلونة مضيفا أن فريقه مطالب بتنظيم صفوفه إن أراد تحقيق نتيجة إيجابية في الكلاسيكو. مقابلات الكلاسيكو الدوري الإسباني برشلونة أنسو فاتي -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة أغويرو يعتقد أنه يوم جيد 1:12 دقيقة أنشيلوتي يعتقد أنها كانت مباراة تنافسية ومتكافئة 2:43 دقيقة بوسكيتس: "كنا نعلم بأنهم سيلعبون على المرتدات" 2:51 دقيقة كورتوا يؤكد على أهمية الانتصار في الكلاسيكو 1:05 دقيقة صلاح يتخطى دروغبا ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه 4:54 دقيقة ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة 0:58 دقيقة بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد 3:46 دقيقة نيس يقلب الطاولة على ليون 2:05 دقيقة الكلاسيكو - مواجهة من نوع آخر بين فاتي وفينيسيوس 4:18 دقيقة قمة كروية كلاسيكية بين مارسيليا وسان جيرمان