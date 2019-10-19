قائمة المدرب زيدان ستعرف غياب بعض العناصر لعدم الجاهزية على غرار البليجيكي إيدين هازار وتوني كروس المصاب وكارباخال والكرواتي لوكا مودريتش والويلزي غاريث بيل ولوكاس فاسكيث وأسينسيو، في حين شهدت القائمة عودة كل من المدافع البرازيلي مارسيلو والفرنسي ميندي والحارس البلجيكي تيبو كورتوا وتواجد إبراهيم دياث لأول مرة في قائمة زين الدين زيدان.

