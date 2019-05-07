وبدا غودين (33 عاماً) متأثرا في مؤتمره الصحافي الذي بدأه بالقول "هذه أيامي الأخيرة، مبارياتي الأخيرة مع أتلتيكو مدريد. أردت إعلان عن هذا الأمر بنفسي، من فمي".

وينتهي عقد غودين مع أتلتيكو في حزيران/يونيو المقبل بعد أن فشل الصيف الماضي في اقناع إدارة النادي بتوقيع عقد جديد.

وبدأ غودين (33 عاما) مشواره مع أتلتيكو عام 2010 قادما من فياريال، وتوج معه بألقاب الدوري (2014) والكأس (2013) الإسبانيين، ومسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مرتين (2012 و2018) والكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات (2010 و2012 و2018)، إضافة لوصوله مع نادي العاصمة الإسبانية الى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين حين خسر أمام جاره اللدود ريال مدريد عامي 2014 و2016.

وكشف الأوروغوياني في مؤتمره الصحافي محاطا بجميع زملائه في الفريق، على رأسهم صديقه الهداف الفرنسي أنطوان غريزمان "أجرينا آلاف المحادثات (مع أدارة أتلتيكو) ولم نتوصل إلى اتفاق. بالتالي، وصلنا إلى نهاية أجمل مرحلة، حقبة، في حياتي الرياضية".

وبإمكان غودين أن يودع جمهور الفريق الأحد على ملعب "واندا متروبوليتانو" ضد إشبيلية في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري المحلي.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، سيلتحق غودين بإنتر ميلان حيث سيلعب مجددا إلى جانب زميله السابق في دفاع أتلتيكو البرازيلي جواو ميراندا.