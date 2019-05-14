ونشر أتلتيكو مدريد فيديو مسجل أعلن فيه لاعبه الفرنسي غريزمان رحيله في نهاية الموسم موجهاً الشكر للفريق والجماهير على الدعم الذي تلقاه خلال الفترة التي قضاها مع نادي العاصمة الإسبانية.

وقال غريزمان "كانت خمس سنوات لا تصدق، شكراً للجميع، ستبقون دائماً في قلبي".

وتؤكد الكثير من وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية أن غريزمان سينتقل إلى العملاق الكتالوني برشلونة بداية من الموسم المقبل.

وكان غريزمان قريب من الانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي لكنه اقتنع بالاستمرار مع أتلتيكو ووافق على تجديد العقد.

ويرتبط غريزمان بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى 2023، ويتضمن بنداً جزائياً بقيمة 120 مليون يورو.

