غريزمان يدعو جماهير أتليتيكو للتحلي بالثقة والهدوء من قبل beIN SPORTS February 25, 2023 11:08 1:33 دقيقة أكد مهاجم أتليتيكو مدريد أنطوان غريزمان على ضرورة التحلي بالهدوء والثقة فيما تبقى من الموسم مبدياً في لقاء مع beIN SPORTS تفهمه لمشاعر الجماهير غير الراضية على ما عاشه الفريق في دوري الأبطال وكأس الملك هذا الموسم. مقابلات أنطوان غريزمان الدوري الإسباني أتليتيكو مدريد -آخر الفيديوهات 2:30 دقيقة الرجاء المتصدر يستضيف حُرية كوناكري 2:53 دقيقة قمة عربية مرتقبة بين الترجي والزمالك 3:13 دقيقة الأهلي وصنداونز يختتمان استعداداتهما 3:26 دقيقة آرسنال لانتزاع نقاط الفوز من أرض ليستر 0:57 دقيقة كروس يؤكد جاهزيته للديربي أمام أتليتيكو 1:33 دقيقة غريزمان يدعو جماهير أتليتيكو للتحلي بالثقة والهدوء 10:45 دقيقة وقائع مؤتمر الهلال الصحفي استعداداً لمواجهة الدحيل 12:03 دقيقة المؤتمر الصحفي لفريق الدحيل قبل مواجهة الهلال 2:13 دقيقة الوداد يغنم النقاط الثلاث من بوابة بيترو أتليتيكو 1:06 دقيقة ميدفيديف: "أتوقع مباراة معقدة أمام موراي"