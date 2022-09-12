غريزمان يثير سجالاً من نوع غريب بين أتليتيكو مدريد وبرشلونة من قبل beIN SPORTS September 12, 2022 19:47 3:17 دقيقة وضع معقد هو الذي يعيشه غرييزمان مع أتلتيكو مدريد، إذ لم تقتصر مشاركاته في كل مباريات فريقه الموسم الجاري إلا على أقل من نصف ساعة في كل مباراة. تقارير إخبارية أنطوان غريزمان أتلتيكو مدريد برشلونة -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة باير ليفركوزن يواجه ضيفه أتليتيكو مدريد 3:22 دقيقة هل بايرن ميونيخ في أزمة قبل مواجهة برشلونة؟ 2:16 دقيقة البرسا في الموعد الكبير على الأراضي البافارية 3:17 دقيقة غريزمان يثير سجالا غريباً بين أتليتيكو وبرشلونة 0:30 دقيقة تأجيل 3 مباريات في البرميرليغ بينها تشلسي وليفربول 0:40 دقيقة زفيريف ينسحب من المشاركة في كأس ديفيس 0:56 دقيقة ألكاراث استلهم العزيمة والإصرار من ريال مدريد 0:59 دقيقة مشروع تجميل الدوحة للحفاظ على الهوية القطرية 2:51 دقيقة طوابع فردية لدول المنتخبات المشاركة في المونديال 1:45 دقيقة سارة عصام تشيد بملاعب مونديال قطر 2022