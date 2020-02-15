غريزمان يتحدث عن تفاهمه الكبير مع ميسي February 15, 2020 18:18 1:36 دقيقة ثمّن الفرنسي أنطوان غريزمان رجل مباراة برشلونة وخيتافي 2-1 والتي سجّل فيها هدفاً، ثمّن علاقته الجيدة وتفهامه الكبير مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكاتالوني. مقابلات -آخر الفيديوهات 4:07 دقيقة هدف جيراسي يوقف بهجة ريمونتادا سان جيرمان المثيرة 1:36 دقيقة غريزمان يتحدث عن تفاهمه الكبير مع ميسي 3:17 دقيقة لايبزيغ يرتقي إلى الصدارة بفوز مريح على بريمن 2:41 دقيقة الصحف البريطانية تنذر بالأسوأ لما ينتظر السيتي 4:25 دقيقة برشلونة يواصل الضغط على ريال مدريد 1:00 دقيقة إصابة ألبا تثير القلق في برشلونة قبل لقاء نابولي 0:31 دقيقة ليفربول ينجو من فخ نوريتش ويتابع زحفه نحو اللقب 0:27 دقيقة دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي في القفز بالزانة 1:45 دقيقة برشلونة ممتن للجماهير العربية 0:29 دقيقة جماهير الزمالك تجوب شوارع الدوحة احتفالاً بالفوز