وقاد غريزمان فريقه الجديد برشلونة للفوز على ريال بيتيس 5-2 يوم الأحد في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل غريزمان ثنائية وصنع هدفاً ليكون رجل مباراة برشلونة وريال بيتيس الصعبة وسط غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب الإصابات المختلفة.

وقال غريزمان إنّه سعيد جداً بالفوز الذي تحقق والأداء مشيراً إلى ضرورة التحسن في بعض النقاط.

ولم يدخل غريزمان في سياق الحديث عن الضغوط التي تعرّض لها إثر تسلط الأضواء عليه قبل المباراة بسبب غياب ميسي وسواريز مجيباً: "أركز على الاستمتاع باللعب وتقديم ما أملك على أرض الميدان".