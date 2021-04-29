متابعة - محمد أنور قلمامي

حقق غرناطة فوزاً مفاجئاً على مضيفه برشلونة بهدفين لهدف في المرحلة 33 من منافسات الليغا اليوم الخميس.

وسجّل الفنزويلي داروين مانشيس (64) وخورخي مولينا (79) هدفي غرناطة في حين وقّع الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الوحيد لبرلشونة (24).

وتجمّد رصيد الفريق الكاتالوني عند 71 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد الثاني، فيما احتفظ "الجار" أتلتيكو بالصدارة بفارق نقطتين في صراع رباعي على اللقب الغالي مع إشبيلية الرابع (70).

أما غرناطة فقد رفع رصيده إلى 45 نقطة في المرتبة الثامنة.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة بفوز غرناطة على برشلونة (2-1).

التسرّع وسوء التركيز حالا دون تسجيل برشلونة للأهداف.

مدّ هجومي متواصل من الفريق الكاتالوني دون تجسيم إلى حد الآن.

الدقيقة 79: غرناطة يضيف الهدف الثاني ! خورخي مولينا يباغت الفريق الكاتالوني برأسية قوية محكمة.

بيدري وعصمان ديمبيلي ينضمان لتشكيلة برشلونة بدلاً من مينغويزا وموريبا.

الفريق الأندلسي يسعى لمباغتة البلوغرانا من خلال الهجمات العكسية في ظل تقدّم برشلونة لمحاولة تسجيل الهدف الثاني.

كومان يفقد أعصابه والنتيجة طرد من الميدان !

الدقيقة 64: غرناطة يعادل الكفة ! الفنزويلي داروين ماشيس ينفرد بالحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن ويتمكن من مباغتته بذكاء.

برشلونة يحاول جاهداً تسجيل الهدف الثاني للاطمئنان على نتيجة اللقاء.

الدقيقة 47: غريزمان يهدر فرصة ذهبية لتوقيع ثاني أهداف المباراة رغم موقعه المناسب للتسجيل.

بداية الشوط الثاني

رغم محاولات الفريقين فقد آلت نتيجة الشوط الأول لتفوّق برشلونة على غرناطة بهدف دون رد.

الدقيقة 36: ميسي بمجهود فردي مميز ينفرد بالحارس إسكانديل لكنه يهدر الفرصة بغرابة.

رغم هدف ميسي الفريق الأندلسي لم يفقد تركيزه إذ واصل اللعب بحذر مع حبك الهجمات العكسية.

الدقيقة 24: ميسي يفتتح النتيجة لبرشلونة من عملية ثنائية رائعة مع الفرنسي أنطوان غريزمان. الأرجنتيني غالط الحارس إسكانديل بتسديدة أرضية قوية في الزاوية المعاكسة.

الدقيقة 19: أولى فرص اللقاء من أقدام أنطوان غريزمان بعد مجهود من الأرجنتيني ليونيل ميسي لكن تسديدة الفرنسي لم تغالط الحارس آرون إسكانديل.

الفريق الضيف يلعب بذكاء بينما يبدو أنّ الضغوطات قد كبّلت لاعبي البلوغرانا المطالبين بالفوز لاعتلاء صدارة الـ"ليغا".

برشلونة يستحوذ على الكرة دون فرص حقيقية للتسجيل إلى حد الآن.

غرناطة منذ البداية يحاول إغلاق المنافذ أمام خط هجوم برشلونة.

صافرة البداية

الحكم الإسباني بابلو غونزاليز يدير مباراة برشلونة وضيفه غرناطة.

تشكيلة برشلونة

تشكيلة غرناطة