وفي ظل تأجيل مباراة برشلونة المتصدر السابق وغريمه ريال مدريد إلى 18 كانون الأول/ديسمبر، ضمن غرناطة البقاء في الصدارة حتى المرحلة المقبلة على الأقل، وذلك بعدما تمكن من رفع رصيده إلى 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن كل من برشلونة الثاني وبطل الموسمين الماضيين، وريال سوسييداد الثالث الفائز على سلتا فيغو اليوم بالنتيجة ذاتها، وأتليتكو مدريد الفائز السبت على أتلتيك بلباو 2-0.

وسبق للفريق الأندلسي أن احتل المركز الأول في مراحل سابقة هذا الموسم، لكنه سرعان ما كان يخسره بمجرد استكمال مباريات المرحلة.

وحقق غرناطة النقاط الثلاث بفضل هدف ألفارو فادييو في الدقيقة 61، عندما تلقى داخل منطقة الجزاء كرة متقنة من كارلوس فرنانديز، وسددها ببراعة على يمين الحارس جويل روبليس.

وكاد الفريق المضيف أن يعزز النتيجة سريعاً بعد دقيقتين عبر لاعبه النيجيري رامون عزيز بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة ارتدت من القائم الأيمن لمرمى بيتيس، وعادت إلى زميله فرنانديز الذي فوجئ بها، فحاول توجيهها نحو الشباك الخالية لكنها علت العارضة.

وسنحت لبيتيس محاولات للتعويض لاسيما في الدقائق العشر الأخيرة، أبرزهما من خلال ركلتين حرتين مباشرتين، أطاح كريستيان تيلو بالأولى فوق المرمى (82)، بينما لامست الثانية بالقدم اليسرى من سيرخيو كاناليس العارضة وتابعت طريقها الى خارج الملعب (87).

وهو الفوز السادس لغرناطة هذا الموسم والثالث في آخر أربع مباريات (تخللتها خسارة أمام ريال مدريد 2-4 في المرحلة الثامنة)، بينما تلقى بيتيس خسارته الخامسة وتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز 18.

