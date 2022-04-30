غاري لينيكر يتحدّث عن تتويج ريال مدريد بالليغا من قبل beIN SPORTS April 30, 2022 21:31 1:27 دقيقة اعتبر غاري لينيكر، نجمُ الكرة الإنكليزية، أن ريال مدريد استحق إحراز لقب الدوري الإسباني هذا الموسم مشيراً إلى أن المستوى الذي ظهر به كريم بنزيمة هذا الموسم ليس غريباً واصفاً إياه بأنه من أفضلِ المهاجمين في الجيل الحالي. مقابلات الدوري الإسباني ريال مدريد غاري لينيكر -آخر الفيديوهات 3:50 دقيقة أتلتيكو مدريد يخسر أمام أتليتك بيلباو 3:58 دقيقة ليون يضرب موعداً مع برشلونة في النهائي 0:35 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين فالنسيا وليفانتي 10:05 دقيقة ريال مدريد يحتفل بلقب الليغا مع جماهيره 0:53 دقيقة طرابزون سبور يتوج بلقب الدوري التركي 1:27 دقيقة غاري لينيكر يتحدّث عن تتويج ريال مدريد بالليغا 0:51 دقيقة التعادل يحسم مباراة لونس ونانت 4:45 دقيقة مانشستر سيتي يتجاوز مطب ليدز يونايتد بنجاح 3:46 دقيقة برشلونة يتأهل إلى النهائي على حساب فولفسبورغ 3:59 دقيقة أبرز المحطات التي مرّ بها ريال مدريد قبل التتويج