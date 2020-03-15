أصبح الأرجنتيني إيزيكييل غاراي الذي يدافع عن ألوان فالنسيا، أول لاعب من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يعلن عن اصابته بفيروس كورونا.

كما اعلن فالنسيا في وقت لاحق عن إصابة اربع حالات أخرى ليكون المجموع خمسة في الفريق.

وأكد النادي أن جميعهم بالحجر الصحي وبصحة جيدة.

وجاء الاعلان عن إصابة الأرجنتيني بفيروس "كوفيد-19" الذي أدى الى إرجاء الدوري الإسباني لمرحلتين على أقل تقدير، على لسان غاراي بالذات حيث كتب في حسابه على موقع انستاغرام ""من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سيء... لقد أثبتت الاختبارات إنها إيجابية بالنسبة للفيروس، أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، والآن يتبقى فقط الاهتمام بتعليمات السلطات الصحية والمكوث في عزلة".

ويغيب ابن الـ33 عاماً عن فالنسيا منذ أوائل شباط/فبراير الماضي بسبب تمزق في أربطة ركبته، لكنه تواجد منذ الإصابة بجانب زملائه، وآخر ظهور له معهم كان الثلاثاء على ملعب "ميستايا" في اياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا حين خسر "الخفافيش" أمام ضيفهم أتالانتا الإيطالي.

وبعد حالة غاراي أكد فالنسيا في بيان: "يؤكد فالنسيا وجود خمس حالات مصابة بفيروس كورنا بين اللاعبين والجهاز الفني".