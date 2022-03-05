وافتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة العاشرة بواسطة ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء وبعد ذلك ترك الفريق الباسكي الأفضلية لأصحاب الأرض إذ أدرك الفرنسي إدواردو كامافينغا (40) التعادل ثم منح الكرواتي لوكا مودريتش التقدم للفريق الملكي من تصويبة رائعة (43).

وفي الشوط الثاني، واصل أبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تقديم عروضهم القوية بتسجيل الفرنسي كريم بنزيمة للهدف الثالث في الدقيقة 76 وبعد ذلك جاء الدور على البديل ماركو أسينسيو ليدّون الهدف الرابع لفريق العاصمة (79).

ويحافظ ريال مدريد على صدارة الـ"ليغا" برصيد 63 نقطة.