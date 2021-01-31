وبحسبِ وثائق وصلت للصّحيفة فإنّ ليونيل ميسّي يحصل سنوياً في السّنواتِ الأربع الأخيرة إلى ما يَصل 138 مليون يورو، بين راتب ٍ ثابت، إضافة ً للمتغيّرات وأوضحتِ الصحيفة أنّ ميسّي حصَل جرّاءَ تجديد ِ عقده على 115 مليون يورو، إضافة إلى 77 مليوناً كمكافأة وَلاءْ.

وأكّدت El Mundo أنّ مجموع َ ما تقاضاه ميسّي منذ العام2017 أكثـَر من 550 مليون يورو.

نادي برشلونة ينفي بشكل قاطع أية مسؤولية عن نشر تفاصيل عقد ليو ميسي ويعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة إل موندو، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه المطلق لميسي أمام محاولات تشويه سمعته وتقويض علاقته بالنادي حيث نشأ وأصبح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. pic.twitter.com/hq0luIrBqK — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 31, 2021

وفي شأن متّصل أصدر نادي برشلونة بياناً نفـَى فيه بشكل ٍ قاطع مسؤوليّتـَه بخصوص نشر عقد ليونيل ميسّي.

النادي أكد أنّه سوفَ يتّخذ إجراءات ٍ قانونية ضدّ صحيفة EL MUNDO.

