وبحسبِ وثائق وصلت للصّحيفة فإنّ ليونيل ميسّي يحصل سنوياً في السّنواتِ الأربع الأخيرة إلى ما يَصل 138 مليون يورو، بين راتب ٍ ثابت، إضافة ً للمتغيّرات وأوضحتِ الصحيفة أنّ ميسّي حصَل جرّاءَ تجديد ِ عقده على 115 مليون يورو، إضافة إلى 77 مليوناً كمكافأة وَلاءْ.
وأكّدت El Mundo أنّ مجموع َ ما تقاضاه ميسّي منذ العام2017 أكثـَر من 550 مليون يورو.
وفي شأن متّصل أصدر نادي برشلونة بياناً نفـَى فيه بشكل ٍ قاطع مسؤوليّتـَه بخصوص نشر عقد ليونيل ميسّي.
النادي أكد أنّه سوفَ يتّخذ إجراءات ٍ قانونية ضدّ صحيفة EL MUNDO.