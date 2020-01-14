إعداد: مازن الريس

كان موقع برشلونة الرسمي مدركاً لأهمية نشر معلومات واسعة عن مدربه الجديد كيكي سيتين ووضع جماهير الفريق في صورة التعرف أكثر عن أرقام وشخصية خليفة إرنستو فالفيردي، خاصة وأنّ هذا الاسم لا يملك ذاك السيط الذي يتمتع به أساطير التدريب حالياً مثل كلوب وغوارديولا ومورينيو وزيدان وأنشيلوتي وغيرهم.

مقالات مرتبطة:

وبعد إعلان برشلونة الرسمي فجر الثلاثاء عن إقالة فالفيردي وتعيين كيكي، نشر مقالاً في موقعه الرسمي على الإنترنت تحت عنوان : "الأشياء العشرة التي تحتاج لمعرفتها عن كيكي سيتين"، فما هي هذه الأشياء؟

1- الشاطئية:

بدأ كيكي مسيرته في كرة القدم مع لعب كرة القدم الشاطئية وقد سبق له تمثيل المنتخب الوطني بها.

2- المايسترو:

في راسينغ سانتاندر عرف بالـ"مايسترو" وكان أيقونة النادي خاصة مع لعبه 12 موسماً في مرحلتين، إضافة لتدريبه لهم في 2001-2002 والصعود معهم إلى الليغا.

3- الثالث:

كيكي هو ثالث مدرب من منطقة كانتابريا يتولى مهمة تدريب برشلونة عبر التاريخ بعد إنريكي أوريزاولا (1961) ولاوريانو رويز (1976).

4- المواجهات السابقة:

واجه كيكي سيتين برشلونة 22 مرة كلاعب انتصر في خمس وتعادل مثلها وخسر 12 مرة مسجلاً في مناسبتين واحدة في موسم 1990-1991 والثانية موسم 1994-1995.

5- فوز وحيد:

كمدرب واجه سيتين برشلونة سبع مرات مع ست هزائم وانتصار وحيد، الفوز كان في كامب نو في الدوري خلال موسم 2018-2019.

6- دربهم سابقاً:

درّب سيتين راسينغ سانتاندر وبولي إيجيدو ولوغرونس ولوغو ولاس بالماس وريال بيتيس، إضافة إلى تدريبه غينيا الاستوائية في مباراة واحدة.

7- هدية بوسكيتس:

في إحدى زياراته إلى كامب نو أهداه سيرجيو بوسكيتس قميصه وقد كتب عليه: "إلى كيكي مع الحب والإعجاب في طريقة نظرك إلى كرة القدم، أتمنى لك الأفضل".

8- مع لاعبي برشلونة:

سبق لسيتين أن درّب العديد من لاعبي برشلونة مثل بارترا كابتوم وتييو وسانابريا وآراوخو وهاليلوفيتش وبرانس بواتينغ، أما من لاعبي برشلونة حالياً فدرّب جونيور فيربو.

9- شغف ميسي:

مدرب برشلونة الجديد دائماً ما امتدح ليونيل ميسي، إذ يعتبره أفضل لاعب في التاريخ.

10- الشطرنج:

من هوايات كيكي لعب الشطرنج وقد لعب أمام بطلي العالم السابقين أناتولي كاربوف وغاري كاسباروف.

مقالات أخرى للكاتب: