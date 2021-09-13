عشاق ريال مدريد سعداء بالعودة إلى سانتياغو بيرنابيو من قبل beIN SPORTS September 13, 2021 14:53 4:32 دقيقة عبّر عشاق ريال مدريد عن سعادتهم بالعودة إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو حيث تم السماح لعدد محدود فقط من المشجعين بالدخول إلى الملعب لمتابعة المباراة ضد سيلتا فيغو وذلك في ظل تواصل أعمال التجديد والبناء. تقارير إخبارية سانتياغو برنابيو الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 2:58 دقيقة إنشاء أول ملعب يحمل اسم ميسي في الأرجنتين 0:53 دقيقة كلوزه يعلن تعافيه من جلطة في الساق 0:39 دقيقة بايرن ميونيخ يجري تدريبه الأخير قبل السفر لبرشلونة 0:57 دقيقة مواجهة بحسابات مختلفة بين إيفرتون وبيرنلي 4:32 دقيقة عشاق ريال مدريد سعداء بالعودة إلى ملعبهم 8:46 دقيقة مدفيديف يتوج بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس 1:55 دقيقة أنشيلوتي يتحدث عن سر تطور أداء فينيسيوس 1:35 دقيقة محمد صلاح: "أنا فخور جداً بما حققته" 1:52 دقيقة المنتخب المصري يخسر من منتخب الاتحاد الروسي 1:47 دقيقة السد يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز أمام السيلية