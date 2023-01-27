عروض قوية لحارس برشلونة تير شتيغن هذا الموسم من قبل beIN SPORTS January 27, 2023 14:06 2:46 دقيقة يبدو الموسمُ الحالي مختلفاً بالنسبةِ لحامي عرين فريق ِبرشلونة مارك أندريه تير شتيغن، الحارسُ المنقذ للفريق الكتالوني في الكثير من المناسبات هذا الموسم، يـمـلكُ أفضلَ معدل لنظافةِ الشباك حتى الآن في الليغا. تقارير إخبارية مارك أندريه تير شتيغن برشلونة -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة عمدة باريس تؤيد مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس 2:46 دقيقة عروض قوية لحارس برشلونة تير شتيغن هذا الموسم 0:27 دقيقة تقارير: إيفرتون يقترب من التعاقد مع المدرب دايش 5:37 دقيقة السعادة تغمر دجوكوفيتش 0:30 دقيقة أياكس يُقيل مدرّبه ألفريد شرويدر 6:35 دقيقة دجوكوفيتش يعبر بول بسهولة ويتأهّل إلى النهائي 3:20 دقيقة قمّة منتظرة بين مانشستر سيتي وآرسنال 1:49 دقيقة نيكس يُسقط سلتيكس بعد وقت إضافي 3:19 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الجزائر وكوت ديفوار 5:55 دقيقة ماذا قال تسيتسيباس بعد بلوغه نهائي بطولة أستراليا؟