النادي الكاتالوني في حساباته بتويتر تغريدة ظهر فيها ديمبلي وهو يركض على أرضية الميدان في إشارة إلى مواصلته تجاوز مراحل التعافي ، يذكر أن النجم الفرنسي قد سافر مرتين إلى دولة قطر من أجل اتباع برنامج تأهيلي خاص مثلما فعل مواطنه أومتيتي خلال فترة علاجه
النادي الكاتالوني في حساباته بتويتر تغريدة ظهر فيها ديمبلي وهو يركض على أرضية الميدان في إشارة إلى مواصلته تجاوز مراحل التعافي ، يذكر أن النجم الفرنسي قد سافر مرتين إلى دولة قطر من أجل اتباع برنامج تأهيلي خاص مثلما فعل مواطنه أومتيتي خلال فترة علاجه
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