النادي الكاتالوني في حساباته بتويتر تغريدة ظهر فيها ديمبلي وهو يركض على أرضية الميدان في إشارة إلى مواصلته تجاوز مراحل التعافي ، يذكر أن النجم الفرنسي قد سافر مرتين إلى دولة قطر من أجل اتباع برنامج تأهيلي خاص مثلما فعل مواطنه أومتيتي خلال فترة علاجه