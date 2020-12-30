عام برشلونة.. تأرجح بين الإحباط وكابوس رحيل ميسي من قبل beIN SPORTS December 30, 2020 19:17 3:05 دقيقة 2020، عام حمل بين دروبه مشاكل عديدة عصفت بأركان بيت برشلونة الذي نخرته الخيبات المتكررة وكاد طوفان رحيل ليونيل ميسي أن يزيد من أزمة النادي الكاتالوني ويدخله في مشهد قاتم يرمى به نحو المجهول. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 3:55 دقيقة ريال مدريد يضيف لقبين إلى رصيده في 2020 3:05 دقيقة عام برشلونة.. تأرجح بين الإحباط وكابوس رحيل ميسي 1:54 دقيقة نوفاك دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ 1:16 دقيقة أفضل 5 تصديات حراس المرمى عام 2020 في الليغا 2:39 دقيقة فاتح تريم...تاريخ حافل وشخصية استثنائية 0:52 دقيقة تأجيل مباراة توتنهام وضيفه فولهام بسبب "كورونا" 0:45 دقيقة كومان يؤكد صعوبة منافسة برشلونة على لقب الليغا 0:41 دقيقة يوفنتوس يعلن تمديد تعاونه مع شركة "جيب" 2:47 دقيقة المغرب يواصل استعداداته للمشاركة في مونديال اليد 3:09 دقيقة اختتام بطولة قطر الدولية لكرة اليد