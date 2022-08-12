طموحات وآمال الصاعدين إلى الليغا من قبل beIN SPORTS August 12, 2022 12:24 3:09 دقيقة تحط الفرق الصاعدة الثلاثة ألميريا وجيرونا وبلد الوليد الرحال في منافسات الليغا، وتنصبّ التطلعات لديها نحو إطالة أمد بقائها في الدرجة الأولى، لا سيما بعد التعاقدات التي قامت بها. تقارير إخبارية الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة من سيخلف خليلودزيتش في تدريب المنتخب المغربي؟ 1:01 دقيقة تعرف على المواعيد الجديدة لمباريات المجموعة الأولى 0:55 دقيقة باراناينسي إلى نصف نهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس 2:14 دقيقة غوندوغان يؤكد قدرة ألمانيا على المنافسة على اللقب 3:08 دقيقة القادري يمثل المدربين العرب في مونديال قطر 7:34 دقيقة قرار رسمي يحجب لقب المانشافت عن المنتخب الألماني 0:33 دقيقة ليما وستوباشوك إلى ربع نهائي ميندوسا بريميير بادل 3:28 دقيقة مونديال قطر .. مئة يوم على الانطلاق 3:09 دقيقة طموحات وآمال الصاعدين إلى الليغا 3:08 دقيقة الأنظار تتجه نحو ريال مدريد مع انطلاق الليغا