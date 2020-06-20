يحاول منذ مدة طويلة منافسو نادي برشلونة ابتكار طريقة لإحباط محاولات ميسي هز الشباك من الكرات الثابتة.

وفي الدقيقة 20، حاول ليونيل ميسي أن يمرر الكرة من فوق الجدار إلا أن لوبيتيغي كان مستعداً لذلك فقد أعطى تعليماته لمنير الحدادي أن يرتمي في الأرض كساتر أمام الأرجنتيني إن حاول لعب الكرة من تحت الجدار ووجه لاعبه الفرنسي جيل كوندي للتحرك نحو المكان الشاغر من المرمى عند تنفيذ الكرة وقطع الطريق أمامها قبل ولوجها الشباك.

وكانت تعليمات مدرب فريق إشبيلية واضحة للاعبيه، في حال حصول برشلونة على كرة ثابتة قريبة من المرمى يجيب تشكيل جدار من 6 لاعبين والقفز عالياً عند التنفيذ.

وانتهت مباراة إشبيلية مع برشلونة أمس الجمعة بالتعادل السلبي.

ويبدو أن لوبيتيغي قد استنسخ أفكاره في الحد من خطورة الكرات الثابتة للـ"برغوث" الأرجنتيني من طريقة إيمانول ألواثيل، مدرب ريال سوسييداد الذي أربك ميسي وجعله يغير مرراً في تنفيذ الكرات الثابتة.

وفشل ميسي في الوصول إلى شباك ريال سوسييداد من كرات ثابتة من خارج المنطقة إلا أنه سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

ويحتل ميسي (32 عاماً) صدارة لائحة هدافي الليغا بـ21 هدفاً.