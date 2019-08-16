سيغيب النجم البلجيكي ادين هازار عن المباراة الافتتاحية لفريقه ريال مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني غدا السبت أمام سيلتا فيغو بسبب الإصابة التي تعرض إليها اليوم الجمعة في التدريبات.

وكان اللاعب الذي انتقل من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو في يونيو الفائت، يستعد لبدايته الرسمية الأولى في الدوري مع الملكي.

وكشف النادي عن تعرض اللاعب لإصابة عضلية في الفخذ وقد تستدعي الراحة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بحسب الإعلام الإسباني.

وأعلن النادي في بيان: "بعد التدريبات اليوم خضع لفحوصات عبر الجهاز الطبي واتضح إصابته في عضلة الفخذ الأيمن الأمامية".

ويلعب ريال مدريد مع سيلتا فيغو خارج أرضه السبت، ثم يسافر لمواجهة بلد الوليد على ارض الأخير قبل التوقف الدولي.

وقد يكون اللاعب البلجيكي جاهزاً يوم 1سبتمبر في البرنابيو أمام ليفانتي.

ويشكل غياب هازار ضربة للمدرب زين الدين زيدان الذي يتطلع لبداية قوية تعوض خيبة التحضيرات.

ويغيب عن ريال أيضاً فرلان مندي وماركو أسينسيو الذي سيبتعد عدة أشهر.