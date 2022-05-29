نجح ألميريا وبلد الوليد في الصعود إلى الليغا بعد تعادل الأول أمام ليغانيس 2-2 وفوز الثاني على هويسكا 3-0 في المرحلة الثانية والأربعين الأخيرة من دوري الدرجة الثانية.

وعاد ألميريا بالنتيجة أمام مضيفه في مناسبتين بعد أن تقدم الفريق الذي يدربه التونسي مهدي النفطي بفضل بورخا غارسيس (9) والنيجيري أوميرو (42) حيث عدّل البرازيلي رودريغو (15) في المرة الأولى والنيجيري ساديك في الثانية (53).

ورفع ألميريا رصيده إلى 81 نقطة بالتساوي مع بلد الوليد الذي انتصر بثلاثية على ضيفه هويسكا جاءت في الشوط الثاني بفضل ويسمان وبلاتا وأغوادو (47 و52 و79).

واستفاد ألميريا وبلد الوليد من خسارة إيبار بهدف نظيف أمام ألكوركون ليتوقف رصيده عند 80 نقطة ويضطر لخوض الملحق.