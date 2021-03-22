صراع قوي ومثير على لقب الـ"ليغا" من قبل beIN SPORTS March 22, 2021 21:15 2:36 دقيقة باتت المنافسة على لقب الموسم الحالي من الدوري الإسباني على أشدها بين المتصدر أتليتيكو مدريد وثاني الترتيبِ برشلونة وحاملِ اللقب ريال مدريد صاحب المركز الثالث حالياً. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة أتليتكو مدريد -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 3:11 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 3:36 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 0:52 دقيقة خوليت يثني على مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية 3:34 دقيقة عشق من نوع خاص لفريق فلامينغو 0:41 دقيقة تقارير تؤكد قرب ألونسو من مونشنغلادباخ 2:36 دقيقة صراع قوي ومثير على لقب الـ"ليغا" 0:43 دقيقة فاران يشير إلى ضرورة تقديم أداء جيد 0:37 دقيقة إقالة نيستا من تدريب فروزينوني 2:47 دقيقة حظر الجماهير الأجنبية يوجه ضربة للسياحة اليابانية