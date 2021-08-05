صدمة في برشلونة.. ميسي يرحل من قبل beIN SPORTS August 5, 2021 21:40 1:32 دقيقة انتهت الشراكة التي دامت أكثر من 20 عاما بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وناديه الكتالوني مما شكّل صدمة في الشارع الكروي عموماً والبيت الكتالوني خصوصاً. ميركاتو الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة صدمة في برشلونة.. ميسي يرحل 5:36 دقيقة ما هي الوجهة المقبلة لليونيل ميسي؟ 0:43 دقيقة برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي 3:07 دقيقة تعرف على رسالة البطل الأولمبي عبد الرحمن المصاطفة 0:37 دقيقة الأردني المصاطفة يحصد ميدالية برونزية 1:09 دقيقة أحمد الأحمر: "سنسعى لتحقيق البرونزية" 1:31 دقيقة يحيى خالد "الرائع" يتحدّث عن نصف النهائي 5:01 دقيقة سواعد المنتخب المصري تخسر أمام فرنسا 0:45 دقيقة البرازيل تفقد فرصة الدفاع عن لقبها في كرة الطائرة 1:07 دقيقة أميركا تقلب الطاولة على أستراليا وتتأهل للنهائي