صحيفة "آس": رابطة الليغا تعتزم استئناف الموسم في 12 يونيو May 11, 2020 15:21 0:44 دقيقة أكدت صحيفة "آس" أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تعتزم استئناف الموسم في 12 يونيو/حزيران. الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة حارس مرمى ريال بيتيس يعلن إصابته بفيروس كورونا 0:44 دقيقة "آس": رابطة الليغا تنوي استئناف الموسم في 12 يونيو 0:39 دقيقة قرارات مهمة للاعبين والمدربين في الدوري التونسي 1:20 دقيقة أدلة جديدة على تناول المنشطات داخل المنتخب الروسي 2:09 دقيقة ريال ينوي تخفيض الرواتب بنسبة 30% في الموسم المقبل 5:12 دقيقة تطورات الوضع في ألمانيا قبل استئناف الدوري 3:52 دقيقة آخر أخبار عودة النشاط الكروي في إسبانيا 2:09 دقيقة الرابطة تحدد الموعد الرسمي لانطلاق الموسم الجديد 4:42 دقيقة مراسلنا يتحدث عن آخر أخبار عودة الدوري الإنكليزي 0:33 دقيقة عودة كرة القدم في إيطاليا تتطلب المزيد من التدقيق