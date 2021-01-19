وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين ميغيل أنخيل خيل مارين المدير التنفيذي لمتصدر الدوري الإسباني وناتاليا سيميوني شقيقة ومديرة أعمال المدرب صاحب الراتب الأعلى في العالم، قد شهدت تقارباً في الأيام الأخيرة، بعد تصريح للأرجنتيني عقب الخروج المفاجئ من كأس ملك إسبانيا على يد كورنيّا، ألمح فيه إلى احتمالية عدم استمراره. وتوقعت "آس" مفاوضات غير معقدة نظراً لما أسمته بالتناغم في موقف كلا الطرفين.