وزجّ الفرنسي زين الدين زيدان بغاريث بايل في الدقيقة السابعة والستين بدلاً من البرازيلي رودريغو حين كانت النتيجة تشير لتقدم الميرنغي 2-1 أمام ريال سوسييداد ضمن الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

وانطلقت صافرات الاستهجان من قبل جماهير ريال مدريد المتواجدة في سانتياغو برنابيو لحظة استعداد بايل للدخول إلى الملعب كما استمرت بعض الصافرات مع كلّ لمسة للنجم الويلزي.



وتوترت العلاقة كثيراً بين عشاق ريال مدريد وغاريث بايل إثر قيام الأخير برفع علم استفز مشاعرهم خلال احتفاله مع رفاقه في المنتخب بتأهل ويلز إلى يورو 2020.

واحتفل لاعبو ويلز بحضور بايل من خلال رفع علم ويلز الذي كتب عليه "ويلز، الغولف، مدريد"، في إشارة لأولويات الرجل الذي كان زيدان يطالب ببيعه الصيف الفائت.