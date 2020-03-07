شاهد كيف "أحرج" أنسو فاتي مدرب ريال سوسييداد من قبل beIN SPORTS March 7, 2020 21:01 0:18 دقيقة بينما كان مدرب ريال سوسييداد، إيمانول ألغواسيل، ينتظر خروج الكرة لتسليمها لأحد لاعبيه تمكّن مهاجم برشلونة أنسو فاتي من العبور أمامه مسبباً له احراجاً كبيراً . -آخر الفيديوهات 4:46 دقيقة دورتموند المتألق وصيفاً بفارق نقطة 0:31 دقيقة النجم الساحلي (1) / (0) الوداد – التغطية الخاصة 0:18 دقيقة شاهد كيف "أحرج" أنسو فاتي مدرب ريال سوسييداد 4:02 دقيقة ميسي ينقذ برشلونة من فخ ريال سوسييداد 0:41 دقيقة تعثّر جديد لأتلتيكو قبل رحلة ليفربول 3:40 دقيقة لاكازيت يقود أرسنال للفوز على وست هام 0:38 دقيقة ليفركوزن يطارد بعناد مربع الأبطال الأوروبي 3:11 دقيقة بطولة ألمانيا: لايبزيغ يهدر نقطتين ثمينتين 11:23 دقيقة موجز الأخبار 0:25 دقيقة إمكانية إلغاء الدوري الإيطالي تطفو على السطح !