سجل لأتلتيكو مهاجماه الأوروغوياني لويس سواريز (35) والفرنسي أنطوان غريزمان (58) والبديل المدافع الكرواتي سيمي فرساليكو (61)، فيما سجل لفالنسيا المونتينيغري ستيفان سافيتش عبر النيران الصديقة خطأ في مرمى فريقه (50) والبديل المهاجم هوغو دورو هدفين (90+2 و90+6).

وفشل الفريق العاصمي، الذي لم يذق طعم الخسارة في مبارياته الأربعة الأخيرة في الدوري، في تعويض خيبة خسارته القارية أمام ليفربول الانكليزي صفر-2 في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما لم يتمكن من تكرار فوزه على فريق "الخفافيش" إذ انتهى اللقاء الأخير بينهما في 24 كانون الثاني/يناير الماضي بفوز رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 3-1 في عقر دارهم.

في المقابل، احتفلت جماهير ملعب ميستايا بشكل هستيري بانتزاع التعادل للمرة الثانية من منافسه بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع، بعدما كان شاهدوا سيناريو مماثلاً أمام ريال مايوركا 2-2 في 23 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

