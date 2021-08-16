سيميوني يكشف سبب فوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو من قبل beIN SPORTS August 16, 2021 11:01 0:52 دقيقة أكد دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد بعد الانتصار على سيلتا فيغو أن فريقه استحق الفوز بعد الأداء الجماعي القوي للاعبيه. مقابلات أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة فينورد ينتصر بالأربعة في الدوري الهولندي 0:52 دقيقة سيميوني يكشف سبب فوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 1:01 دقيقة غوارديولا يعترف بعد الخسارة بصعوبة مواجهة توتنهام 3:40 دقيقة مرسيليا يهدر الفوز أمام بوردو 1:41 دقيقة بيكيه في ثوب المسؤول 5:07 دقيقة برشلونة يتجاوز امتحان ريال سوسييداد بنجاح 4:16 دقيقة كوريا يقود أتلتيكو مدريد للفوز على سلتا فيغو 1:46 دقيقة نوفيل يفوز برالي بلجيكا 3:34 دقيقة حامل اللقب مانشستر سيتي يسقط في ملعب توتنهام 0:39 دقيقة أتلتيكو مينيرو البرازيلي يضم دييغو كوستا