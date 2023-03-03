سيميوني يصنع التاريخ مع أتليتيكو مدريد من قبل beIN SPORTS March 3, 2023 11:08 3:12 دقيقة سجل دييغو سيميوني أرقام الأسطورة لويس أراغونيس نفسها من حيث عدد المباريات التي أدارها وهي 612 مباراة مع أتليتيكو مدريد، سيميوني مرشح لكتابة أرقام سيصعب على غيره تحطيمُها. تقارير إخبارية دييغو سيميوني أتليتيكو مدريد -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة ريال سوسييداد يبحث عن الفوز من بوابة قاديش 2:51 دقيقة المنتخب التونسي ينشد تجاوز عقبة نظيره الكونغولي 1:14 دقيقة قمّة منتظرة بين بوروسيا دورتموند ولايبتسيغ 0:51 دقيقة الأهلي لن يشارك بالبطولة العربية للأندية 2:15 دقيقة آخر الاستعدادات قبل مباراة الوداد وفيتا كلوب 3:12 دقيقة سيميوني يصنع التاريخ مع أتليتيكو مدريد 0:48 دقيقة التعادل يحسم مباراة الوحدة والهلال 0:28 دقيقة المنتخب السنغالي إلى نصف النهائي 3:13 دقيقة الدحيل يحسم مواجهة القمّة أمام العربي 5:43 دقيقة غالان وليبرون يواصلان التألق