سيميوني يشدد على صعوبة الدوري الإسباني هذا الموسم March 14, 2021 13:59 0:47 دقيقة شدّد الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على صعوبة منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم عقب تعثر فريقه بالتعادل أمام خيتافي. مقابلات أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني دييغو سيميوني -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة غاتوسو يعود إلى ميلان بهدف إسعاد جماهير نابولي 3:44 دقيقة ليل وموناكو في لقاء لا يحتمل أنصاف الحلول 4:10 دقيقة مواجهة بطموحات أوروبية بين مان يونايتد ووست هام 3:21 دقيقة ديربي لندني منتظر بين توتنهام وأرسنال 4:04 دقيقة أتلتيكو مدريد يعود بتعادل مخيب من أرض خيتافي 0:47 دقيقة فيورنتينا يحقق انتصارا عريضاً على بينيفنتو 3:33 دقيقة مانشستر سيتي يواصل انتصاراته ويكتسح فولهام 0:51 دقيقة إنكلترا تفوز على فرنسا في بطولة الأمم الست للرغبي 0:49 دقيقة سيمبا لن يلعب أمام جماهيره مجدداً في دوري الأبطال 0:51 دقيقة ساسوولو ينتزع فوزاً صعباً من فيرونا