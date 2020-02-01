سيميوني يجيب باختصار شديد عقب خسارة أتلتيكو أمام ريال مدريد من قبل beIN SPORTS February 1, 2020 18:55 1:50 دقيقة لم يجد الأرجنتيني دييغو سيميوني الكثير من الكلام للحديث عن خسارة فريقه أتلتيكو مدريد في الديربي أمام مضيفه ريال مدريد في الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني. أتلتيكو مدريد ريال مدريد دييغو سيميوني -آخر الفيديوهات 4:17 دقيقة سان جيرمان يكتسح مونبيليه بخماسية 0:45 دقيقة الأهلي (0) - (0) الهلال - تغطية خاصة 2:53 دقيقة شبيبة القبائل يوقف السلسلة القياسية للترجي 1:36 دقيقة فينيسيوس يركّز على تنفيذه تعليمات زيدان في الديربي 1:50 دقيقة سيميوني يجيب باختصار شديد عقب خسارة ديربي مدريد 5:23 دقيقة محمد صلاح يسجل ثنائية وليفربول يتابع تحليقه 3:52 دقيقة بوروسيا دورتموند يكرر الفوز بالخمسة وهالاند يبدع 3:51 دقيقة بايرن ميونيخ يتصدّر ويترقب صدام لايبزيغ بغلادباخ 0:35 دقيقة صن داونز يهزم الوداد ويتصدر المجموعة الثالثة 1:10 دقيقة دقيقة صمت في ديربي مدريد احتراماً لروح كوبي براينت