جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة فريقه أمام إشبيلية لحساب الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري، وأثنى سيميوني على الأوروغوياني لويس سواريز مؤكداً جودته الكبيرة كلاعب، ومشيداً في الآن ذاته بالقرارات التي اتخذها النادي بشأن السماح له بالمغادرة.

