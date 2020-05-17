سيرجي روبيرتو يُشيد بقرار العودة للتدريبات من قبل beIN SPORTS May 17, 2020 16:24 0:43 دقيقة أكّد سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة أنّه في حالةٍ بدنية وذهنيّة جيّدة رغم فترةِ التوقّف الطويلة مشيراً إلى أنّ اللاعبينَ يتملّـكـُهم شعورُ ُ إيجابيّ أيـاما قليلة بعد عودتـِهم إلى التدريبات في المدينة الرياضيّة سيرجي روبيرتو -آخر الفيديوهات 2:35 دقيقة برشلونة يواصل سعيه لضم لاوتارو مارتينيز 0:43 دقيقة سيرجي روبيرتو يُشيد بقرار العودة للتدريبات 0:49 دقيقة اتفاقية شراكة بين الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2019 - 2020 2:50 دقيقة كونتي يطلب مزيداً من الضمانات لاستئناف الدوري 0:34 دقيقة لا تغيير في معايير تأهل الأندية للبطولات الأوروبية 4:06 دقيقة بن سبعيني يساهم في فوز مونشنغلادباخ على فرانكفورت 2:18 دقيقة سبادافورا يبحث عن "التوافق" بشأن البروتوكول الطبي 1:10 دقيقة هالاند يتحدّث عن سرّ تألقه رغم توقف المنافسات 1:14 دقيقة خوليت يشيد بمهاجم دورتموند "هالاند"