ويستعد برشلونة الذي بات يتخلف عن غريمه ريال مدريد بنقطتين، لمواجهة أتلتيكو مدريد الثلاثاء وسط تقارير تحدثت عن خلافات بين اللاعبين والمدرب داخل حجرة الملابس عقب التعادل المخيب أمام سلتا فيغو (2-2) في الجولة السابقة.

كما أن اللقطات التلفزيونية أظهرت أن ميسي يتجاهل بشكل واضح سارابيا، حيث ابتعد قائد الفريق الأرجنتيني عن المدرب المساعد لسيتين خلال محاولة الأخير إعطائه تعليمات خلال فترة استراحة التوقف لشرب المياه.

وقال سيتيين: "عندما لا تكون هناك انتصارات وعندما تحدث الأمور في موقف محدد كما حدث في المخالفة التي كلفتنا التعادل ولا تفوز، بكل تأكيد الجميع يهاجم وينتقد وهذا هو ما نعيشه. نحن فقط نهتم بالجوانب العامة".

وأضاف: "العلاقة معهم (اللاعبون) هي علاقة جيدة، نعم في بعض الأحيان ربما يكون هناك عدم اتفاق، بكل تأكيد لا اعتقد أن هناك أي مشكلة تستحق الذكر".

وتحدث سيتيين عن لاعب الوسط الدولي البرازيلي أرتور ميلو الذي سينتقل إلى يوفنتوس في نهاية الموسم في صفقة ستشهد انتقال لاعب وسط "السيدة العجوز" الدولي البوسني ميراليم بيانيتش إلى صفوف النادي الكاتالوني.

وقال في هذا الصدد: "نتوقع أقصى التزام منه حتى اليوم الأخير من وجوده هنا"، مضيفا "لا يزال لاعب برشلونة حتى نهاية الموسم ووعد بأنه سيبذل كل شيء لتحقيق الأهداف التي حددناها".

وأجاب سيتيين عن أسئلة أخرى تتعلق بصعوبة المواجهة أمام أتلتيكو وأهمية الفوز كما تطرق لحظوظ فريقه في الاحتفاظ باللقب قائلاً إنه يتوجب على فريقه الفوز في المباريات المتبقية وانتظار الهدايا من المنافسين.