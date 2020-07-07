وتحدث سيتيين في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي أجراه قبل ديربي كاتالونيا المقرر إقامته يوم الغد على ملعب كامب نو رداً على سؤال يتعلق بالدولي الفرنسي غريزمان فقال: "غريزمان لاعب يملك الجودة وقدم أداءاً كبيراً في المباراة السابقة، التواصل بين الثلاثي الهجومي في مباراة فياريال كان رائعاً كذلك التهديد الذي كنا نقوم به في الرواقين".

وتطرق مدرب برشلونة إلى نزيف النقاط الذي تعرض له فريقه فقال: "افتقدنا في بعض المباريات للتسجيل، ربما قدمنا أداءاً جيداً مثل مباراة فياريال، ولكن لم يحالفنا الحظ، وفي مباريات أخرى سجلنا لكننا لم نفز على غرار مباراة أتلتيكو لقد كان أصعب الخصوم الذي واجهناه منذ تسلمي مهمة تدريب برشلونة".

وتحاشى مدرب الفريق الكاتالوني الحديث عن التحكيم والفار ولكنه بدا مستاءً من التقارير التي تتناول مصيره وذلك حين وجّه حديثه للصحفين فقال: "تتحدثون فقط عن الانتصارات والهزائم وهذا ما يؤثر على عمل المدربين، بالنسبة لي لدي معايري الخاصة".

وأضاف مدرب برشلونة: "لقد ركزنا منذ البداية على القيام بكل ما هو إيجابي للفريق والمحافظة على استمرارية هذه الإيجابيات، وأن نحسّن الأشياء التي تساعدنا في المضي قدماً وتصحيح بعض الأخطاء التي أرتكبناها في بعض المباريات".

ورداً على سؤال حول أن برشلونة سيكون سبباً بهبوط جاره إسبانيول إذا ما فاز عليه غداً أجاب: "الأمر لا يعتمد علينا هذه منظومة تعتمد على العمل، ليس برشلونة من سيذهب بإسبانيول إلى الدرجة الثانية بل هذه نتيجة العمل طوال الموسم".

وحول إمكانية استمراره في عمله الموسم المقبل ذكر: "نحن نتحدث دائماً ونتبادل الآراء والانطباعات، وهذا هو الطبيعي، بمثل هذه التواريخ بسبب هذه الوضعية والشكوك التي نحتاج إلى تبديها".

وامتدح مدرب برشلونة لاعبه الشاب أنسو فاتي فقال: "فاتي يسير على نسق جيد ويستقبل الإرشادات بشكل جيد ونحن راضون عن عمله، هو فتى ينتظره مستقبل كبير وسيمضي خطوات إلى الأمام".

أما فيما يتعلق أرتورو فيدال والحديث عن رغبته باللعب في التشكيلة الأساسية دائماً قال: "فيدال يقدم لنا العديد من الأشياء ويبث حالة من الحماس والالتزام في كل اللحظات، يظهر ذلك مع تطور الأمور، دائما يكون جاهزا للركض... لاعب مؤثر".