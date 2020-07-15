جاء كلام مدرب برشلونة الذي يتخلف عن ريال مدريد بأربع نقاط قبل جولتين من نهاية الليغا، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عن بعد حيث رد على سؤال عن رأيه بتصريحات مهاجمه لويس سواريز الذي قال لـ"موندو ديبورتيفو" إن الصراع على اللقب قد حسم لريال مدريد، قائلاً "هذا هو رأيه (سواريز)، حتى هذه اللحظة لم يحسم لقب الدوري لأنه من الممكن حدوث أي شي لكن الأمر صعب".

وأضاف" إن ريال مدريد متقدم علينا وهم قدموا أشياء أفضل، وتتبقى مباراتان من الممكن أن يحدث أي شيء. سنصارع حتى النهاية".

وردا على سؤال حول مستقبله مع برشلونة أكّد سيتيين أنه سيواصل مشواره مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.