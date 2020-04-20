مازن الريس

دقّ كيكي سيتين بيده مسماراً في نعش مسيرته مع برشلونة، لتزداد صحة الطرح الذي تحدث عن وجوده المؤقت مع متصدر الدوري الإسباني وإمكانية رحيله في حال عدم تتويجه بأبطال أوروبا.

وقال سيتين المكلف بتدريب برشلونة منذ كانون الثاني/يناير الفائت إنّ اللاعبين الشبان لم يقنعوه بعد، موجهاً سؤاله للجماهير: "ماذا تريدون؟ الشبان أو المضي قدماً"، واضعاً بذلك النقاط على الحروف بشأن نهج إدارة بارتوميو التي لم تعطِ فرصاً كافية لأبناء لا ماسيا في السنوات الفائتة.

وسواء كان كلام سيتين مقنعاً أو لا، بشأن عدم وجود مواهب بين شبان برشلونة، تبقى المجاهرة بهذه المشكلة تجاوزاً لأحد الخطوط الحمراء لدى عشاق الفريق الكاتالوني، خاصة وأنّ أبرز أساطير النادي قد مروا من لا ماسيا، مثل ميسي وتشافي وإنييستا وبوسكيتس وبويول وغيرهم.

بعيداً عن الخطأ الاقتصادي بتصريح سيتين الذي قد يؤثر على أسعار شبان برشلونة أو ضرورة تحدثه في مرات لاحقة بلباقة أكثر تتعلق بمطالبته لهم بالتحسن بدلاً من التشكيك بقدراتهم، نورد هنا أبرز خمسة أسماء خرجت من برشلونة بسبب عدم منحها فرصة اللعب في فترة من الفترات.

إيكاردي لم يندم

قائد إنتر الإيطالي السابق، والدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي انتقل إلى برشلونة في 2008 بعد منافسة قوية على ضمه من ريال مدريد وأرسنال وليفربول، لكنه لم يحظ بفرصة للعب مع الفريق الأول.

صاحب الـ27 عاماً يقول في تصريحات سابقة إنّ قرار مغادرته لأكاديمية برشلونة إلى سمبدوريا الإيطالي لم يكن سيئاً، حيث عرف بدايات تألقه هناك قبل أن يجد طريق النجومية مع إنتر بتسجيله 111 هدفاً في 188 مباراة.

بيليرين والبحث عن بديل

صعد هيكتور بيليرين (25 عاماً) بهدوء إلى القائمة التي تجعله واحداً من أبرز من يشغل مركز الظهير الأيمن في العالم، قبل إصابته القاسية التي تعافى منها مؤخراً.

بيليرين الذي صبر عليه أرسنال الإنكليزي منذ أن جلبه من برشلونة في 2011 طرح اسمه بقوة للعودة للنادي الكاتالوني نظراً لعدم التمكن من تعويض البرازيلي ألفيش عقب رحيله في 2016.



بيكيه لم يتوقع العودة



يقول جيرار بيكيه عند عودته إلى برشلونة: "لم أكن أعتقد بأنني سأكون هنا مرة أخرى"، مثمّناً ما حققه مع مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي لعب في صفوفه بين 2004 و2008.

بيكيه خرج من برشلونة وهو لاعب وسط دفاعي لم ينل فرصة مع الفريق الأول، نضج مع فيرغسون وأعيد بيعه لفريقه السابق مقابل قرابة خمسة ملايين يورو فقط، قبل أن يصبح أحد أهم أساطير ورموز البلوغرانا عبر التاريخ.

فابريغاس والجدل المستمر!



لا يوجد من يشكك بأن سيسك فابريغاس يبقى أحد أهم اكتشافات الفرنسي أرسين فينغر عبر تاريخه مع أرسنال بعدما منحه فرصة الخروج من ظلمات برشلونة إلى أضواء أرسنال في 2003، لكن المعضلة تبقى في خروجه الثاني.

عاد فابريغاس إلى بيته الكالتالوني عام 2011 وحقق نجاحات لافتة معه، إلا أنّ تخلي برشلونة مجدداً عنه في 2014 ترك الكثير من إشارات الاستفهام خاصة وأنّ سيسك عاد ليفوز بلقب الدوري الإنكليزي مرتين مع تشيلسي.

تراوري آخر الصدمات وليس الأخيرة

يتنافس برشلونة بقوة مع ريال مدريد حالياً على ضم الإسباني أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون الإنكليزي وقد يصل سعره إلى أكثر من 25 مليون يورو بحسب وسائل إعلام مختصة.

تراوري (24 عاماً) لعب لأكثر من 10 سنوات مع برشونة، إلا أنّه لا يمانع الانتقال إلى ريال مدريد، وهو ما يعكس تحفظه على عدم منحه الفرصة الكافية في قلعة كامب نو.

تراوري يبقى من بين آخر أبرز اللاعبين الخارجين من كاتالونيا مؤخراً، وسياسة إدارة النادي التي أفصح بها صراحة كيكي سيتين تشير إلى أنّه لن يكون الأخير.