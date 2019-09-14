ويدين ريال سوسييداد بفوزه الثاني هذا الموسم إلى لاعب وسطه الدولي النروجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد والمدافع ناتشو مونريال المنضم إلى صفوفه حديثا بعد ستة أعوام مع أرسنال الإنكليزي، كونهما سجلا الهدفين في الدقيقتين 58 و61 على التوالي.

وكان أتلتيكو مدريد الفريق الوحيد في الليغا الذي حقق العلامة الكاملة منذ بداية الموسم، وبات الآن مهددا بالتنازل عن الصدارة لصالح إشبيلية في حال فوز الأخير على مضيفه ألافيس غدا الأحد في ختام المرحلة.

وعانى أتلتيكو مدريد الأمرين في المباراة وفشل في تسديد أي كرة على مرمى ريال سوسييداد في الشوط الأول وذلك للمرة الأولى منذ آذار/مارس الماضي ضد أتلتيك بلباو.

وجاءت خسارة فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني قبل أربعة أيام على استضافته يوفنتوس الإيطالي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليغانيس أمام ضيفه فياريال بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها جيرار مورينو (26 و90+3) والأرجنتيني جوناثان سيلفا (39 خطأ في مرمى فريقه).