فرّط ريال سوسييداد بفرصة استعادة المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، بخسارته أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس صفر-2 الخميس في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وتجمد رصيد سوسييداد عند 47 نقطة في المركز السادس، متخلفا بنقطتين عن أتلتيكو مدريد الرابع الذي حقق الأربعاء فوزا كبيرا على مضيفه أوساسونا بخماسية نظيفة، وبفارق الأهداف عن خيتافي الخامس.



وواصل نادي إقليم الباسك عروضه المتواضعة بعد استئناف الليغا الأسبوع الماضي إثر توقف نحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية تواليا، بعد تعادله 1-1 على أرضه مع أوساسونا الأحد في المرحلة السابقة.

من جهته، عوض ألافيس خسارته أمام اسبانيول (صفر-2)، ليرفع رصيده الى 35 نقطة ويتقدم الى المركز الثالث عشر.

افتتح بورخا ساينز التسجيل لأصحاب الأرض (56)، قبل أن يسجل مارتين أغيريغابيريا الثاني في الوقت بدل الضائع (90+6).

وأكمل سوسييداد اللقاء بعشرة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 81 إثر طرد جوزيبا زالدويا بالإنذار الثاني، قبل أن يلاقي توماس بينا المصير نفسه في صفوف ألافيس (87).

وعلى رغم أفضلية الاستحواذ لسوسييداد في الشوط الأول، لكنه لم يسدد على المرمى طيلة الدقائق الـ45، بينما كانت الخطورة أعلى من المضيف.

وتصدى الحارس أليكس ريميرو لتسديدة لوكاس بيريز من داخل المنطقة (14)، قبل أن يتألق أمام رأسية روبن دوارتي (20).

ولم يقدم سوسييداد الأداء الذي خوله بلوغ نهائي كأس اسبانيا للقاء جاره وغريمه أتلتيك بلباو، بعدما أقصى ريال مدريد من ربع نهائي المسابقة.

وأحرز ألافيس هدف التقدم عندما رفع فيكتور لاغوارديا كرة طويلة خلف المدافعين داخل المنطقة، وصلت الى الأرجنتيني ليساندرو ماغايان المعار من أياكس أمستردام الهولندي، الذي مررها الى بورخا ساينز، فتابعها في المرمى من مسافة قريبة (56).

ورفع الحكم المساعد رايته مشيرا الى تسلل بحق ماغايان، قبل ان تثبت العودة الى الفيديو صحة الهدف.

وكاد ألافيس أن يضاعف النتيجة لولا تصدي القائم لتسديدة بيريز، قبل ان يبعد الحارس ريميرو بعد ثوان تسديدة قوية من لويس ريوخا (70).

وسجل أغيريغابيريا الهدف الثاني بعدما تهيأت الكرة أمامه إثر تصدي ريميرو لتسديدة جوزيلو بعدما تلاعب الأخير بدفاع الخصم (90+6).



