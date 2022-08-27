برايس مينديث سجل هدفَ المباراة الوحيد عند الدقيقة العشرين لمصلحة الضيوف الذين تحصلوا على ركلة جزاء فشل ميكيل مورينو في ترجمتها لهدف عند الدقيقة الرابعة والثلاثين.

وهذا الفوز السادس عشر لسوسييداد بنتيجة 1-0 منذ بداية أيلول/سبتمبر 2020 بحسب "أوبتا" للاحصاءات، ووحده منافسه المحلي إشبيلية يتفوق عليه بانتصار الهدف الوحيد (18) في الدوريات الخمس الكبرى خلال هذه الفترة الزمنية.

وبانتصاره الخامس توالياً على إلتشي الذي حصد نقطة من مبارياته الثلاث الأولى، تحضر سوسييداد بأفضل طريقة لما ينتظره في الأيام القليلة المقبلة إذ أنه مدعو لمواجهة أتلتيكو مدريد السبت المقبل على أرضه في المرحلة الرابعة قبل السفر الى إنكلترا في الثامن من الشهر المقبل لملاقاة مانشستر يونايتد في مستهل مشواره في "يوروبا ليغ".

سوسييداد صار رصيده 6 نقاط، مقابل نقطة واحدة يتيمة لإلتشي.

وللمرة الأولى في تاريخه حافظ ريال مايوركا على نظافة شباكه للمباراة الرابعة توالياً في الدوري خارج الديار امتداداً من الموسم الماضي، محققاً انتصاره الثاني للموسم وذلك على حساب رايو فايكانو بهدفين نظيفين سجلهما الكوسوفي فيدات موريكي (13) والكوري الجنوبي لي كانغ-إين (64).

وبات مايوركا على المسافة ذاتها من مضيفه ولكل منهما 4 نقاط.

